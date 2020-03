L'Iran rejoint les essais cliniques de l'OMS sur 4 médicaments anti-COVID-19

Les essais cliniques sont un type de recherche qui étudie de nouveaux tests et traitements et évalue leurs effets sur les résultats pour la santé humaine.



Malekzadeh a déclaré mardi que l'OMS avait signalé des essais cliniques sur les quatre médicaments suivants:



1. Médicament anti-VIH



2. Chloroquine et hydroxychloroquine



3. Remdesivir (traitement pour Ebola)



4. Lopinavir / Ritonavir



L'Iran, qui possède l'une des plus grandes capacités de recherche médicale de la région et des pays islamiques, a rejoint les essais cliniques de l'OMS avec 12 équipes de recherche.

Le médecin du Département de Vaccins et Produits Biologiques de Vaccination de l'Organisation Mondiale de la Santé Ana Maria Henao Restrepo a exprimé l'espoir que des milliers de patients dans le monde se joindraient à cette étude.



L'Iran, l'Afrique du Sud, l'Argentine, la France, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume-Uni ont jusqu'à présent rejoint les essais.

