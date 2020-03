La campagne massive des artistes irakiens pour la levée des sanctions anti-iraniennes

Cette solidarité irano-irakienne s'exprime par les hashtags dans les réseaux sociaux et par les pétitions signées par les grandes figures culturelles, universitaires, artistiques et médiatiques de l'Irak.

Parmi les personnalités irakiennes qui ont rejoint cette campagne humanitaire anti-américaine, l'on peut citer; le célèbre journaliste Mohammad Abdul Jabbar al-Shabut, le poète et l'ex-député de l'Assemblée irakienne Ali al-Shalat, le romancier Abdul Reza al-Hamid, l'écrivain et le politicien Ayad al-Samawi, la romancière Azhar Ali , le poète Nabil Nama, la peintre Iman al-Vaeli, l'écrivain Mozaffar al-Rabiei, le poète Ali al-Khazaei, le journaliste Mohammad Hamzah al-Jabouri.

Depuis le lancement de cette campagne populaire pro-iranienne dans les pays arabes, plus de 60 artistes, poètes, écrivains, chercheurs et journalistes ont fait part de leur solidarité et de leur amitié envers la nation iranienne. Ces campagnes de solidarité pro-iranienne, dans le cyberspace des pays arabes, approuvent encore la grande amitié qui orchestre, depuis toujours, les relations historiques et stratégiques entre l'Iran et les pays arabo-musulmans du Moyen-Orient.