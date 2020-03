Un haut diplomate iranien exhorte tous les pays à défier les sanctions

Tous les pays veulent que les États-Unis lèvent les sanctions, a-t-il ajouté, «mais si les États-Unis ne prêtent pas attention aux demandes, tous ne devraient pas se conformer aux sanctions».



Dans son compte Twitter le mercredi, il a souligné les pressions internationales croissantes sur les États-Unis pour la levée des sanctions contre l'Iran et a ajouté: «actuellement, un grand nombre de pays soutiennent la fin du terrorisme économique américain imposé à la République islamique d'Iran».

Il a souligné que les gouvernements et les membres du Congrès [y compris aux États-Unis], les responsables de l'ONU et les organisations non gouvernementales (ONG) exhortent les États-Unis à lever les sanctions contre l'Iran afin de mieux lutter contre COVID-19.



Il a ensuite réitéré: «si les États-Unis ne tiennent pas compte de ces demandes, tous les pays devraient désobéir aux sanctions».

