Coronavirus : vastes exercices de bio-défense du CGRI pour briser la chaîne de contamination

Les opérations de nettoyage seront effectuées dans 3 000 sites à travers le pays et 100 sites à Téhéran, a annoncé le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Tous les centres médicaux appartenant aux forces terrestres du CGRI, y compris les hôpitaux de campagne, seront mis en service à pleine capacité pendant l’exercice.

Au total, 100 unités des forces terrestres du CGRI opérant dans 10 bases ont été organisées pour mener les opérations de désinfection. Les exercices se dérouleraient en coordination avec le siège national du Ministère de la santé pour la gestion et la lutte contre le coronavirus et conformément aux politiques des forces armées. La manœuvre impliquera toutes les unités du CGRI, les Forces terrestres prenant la tête.

Le virus hautement contagieux - nommé COVID-19 - est apparu pour la première fois en Chine et s'est ensuite propagé à d'autres pays du monde. L'Iran fait partie des États les plus touchés par la pandémie.



Le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Kianoush Jahanpour, a déclaré mercredi que le nombre de décès par coronavirus était passé à 2077 et le nombre total de contamination à 27017 au cours des dernières 24 heures.



Jahanpour a en outre estimé le nombre de patients qui se sont rétablis de la maladie virale à 9625.

