Téhéran (IRNA)- Ali Yunesi, l'assistant spécial du président pour les affaires des minorités ethniques et religieuses, a félicité, dans un message, l'anniversaire de naissance de Zoroastre, affirmant que c'est un honneur pour les Iraniens d'être le berceau du monothéisme et que les Iraniens sont les plus anciens monothéistes du monde.

Yunesi a également prié pour que les âmes des Zoroastriens morts du coronavirus reposent en paix. Zoroastre, également connu sous le nom de Zarathoustra, Zarathushtra Spitama ou Ashu Zarathushtra, était un ancien chef spirituel iranien qui a fondé ce qui est maintenant connu sous le nom de zoroastrisme.

