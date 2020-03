Le ministre croate des A.E affirme le soutien de l'UE à l'Iran dans la lutte contre le coronavirus

Au cours de cet entretien, Zarif a été informé des dernières décisions du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UE du lundi par visioconférence.



Tout en soumettant un rapport complet sur la réunion par conversation téléphonique, le ministre croate des Affaires étrangères a affirmé le soutien de l'UE à l'Iran dans la lutte contre la pandémie mondiale de coronavirus ainsi que certaines des décisions adoptées lors de la réunion sur la suppression des obstacles financiers auxquels l'Iran est confronté.



Zarif a également eu une conversation téléphonique aujourd'hui avec son homologue arménien Zohrab Mnatsakanyan et a décrit les mesures prises par l'Iran dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus malgré des sanctions américaines cruelles et unilatérales imposées à l'Iran.



Les deux parties ont également échangé leurs points de vue concernant la coopération en matière de transit ainsi que la coopération dans les domaines scientifiques et technologiques.

