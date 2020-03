Covide-19: la Bosnie-Herzégovine adresse sa sympathie à l'Iran dans sa lutte contre l'épidémie

Dans ce message, Jaferovic a présenté ses sincères condoléances au président et au peuple iraniens, en particulier aux familles endeuillées des victimes du coronavirus, souhaitant le succès des mesures correctives pour tous les infectés.

Le diplomate bosniaque a déclaré que le gouvernement et le peuple iraniens avaient montré qu'ils étaient capables de faire face aux défis les plus difficiles, exprimant sa confiance que l'Iran serait en mesure de surmonter ces circonstances difficiles grâce aux efforts héroïques des médecins et des institutions iraniennes compétentes.

