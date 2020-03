Une conseillère pakistanaise appelle l'ONU à jouer son rôle dans la levée des sanctions US contre l’Iran.

Lors d'une conférence de presse à Islamabad sur les décisions prises par le cabinet du Premier ministre Imran Khan, Madame le Dr Firdous Ashiq Awan a déclaré que les efforts diplomatiques du Pakistan pour la levée des sanctions contre l’Iran au milieu de la flambée de coronavirus ont toujours fait l’objet de discussions.

Elle a déclaré que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Pakistan ont, ces derniers jours, donné une position claire du gouvernement contre les sanctions américaines contre l'Iran et les problèmes auxquels le peuple du pays est confronté en raison de ces sanctions dans la lutte contre COVID-19.



Le Dr Firdous Ashiq Awan a déclaré que le Premier ministre Imran Khan était déterminé à éveiller la conscience de la communauté internationale au sujet des sanctions de l'Iran et de leur impact sur la nation iranienne.

Elle a poursuivi en disant que la levée des sanctions contre l'Iran est une responsabilité mondiale et nous exhortons tous les pays et les Nations Unies (ONU) à jouer leur rôle dans la levée des sanctions américaines contre l'Iran.



Le Premier ministre du Pakistan, qui estime que les sanctions américaines contre l'Iran sont cruelles et injustes, a appelé le président américain Donald Trump à lever les sanctions économiques imposées à la République islamique d'Iran.



Le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, a entamé une campagne diplomatique pour la levée des sanctions contre l'Iran et a tenu des conversations téléphoniques avec ses homologues allemand, espagnol, français, turc, népalais, bangladais et maldivien sur la question. Il a également écrit une lettre à l'Union européenne pour attirer l'attention sur les problèmes du peuple iranien en raison des sanctions américaines au milieu de l'épidémie de COVID-19.

