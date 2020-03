Lutte contre le coronavirus: l'Iran fait mieux que de nombreux autres pays, selon Larijani

Téhéran (IRNA)- Larijani a évoqué et salué les efforts déployés par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et ses exercices de défense biologique ainsi que ses opérations de désinfection dans tout le pays, affirmant que la réaction de l'Iran a été bien meilleure que celle de nombreux autres pays qui disposent d'installations et d'équipements avancés.

Dans une allocution par vidéoconférence aux participants à un exercice de défense biologique lancé par les forces terrestres du CGRI, Larijani a évoqué la haute transmissibilité du COVID-19 et a déclaré que la lutte contre le virus nécessitait donc un dévouement et une diligence. Il a ajouté que depuis les premiers jours de la lutte contre la maladie, les commandants ont mis toutes les capacités du CGRI au service de la protection des personnes contre le virus.



Larijani a également salué les efforts déployés par d'autres organisations et institutions, dont le ministère de la Santé, au cours des dernières semaines, affirmant que la réaction de l'Iran à l'épidémie de COVID-19 a été bien meilleure que celle de nombreux autres pays qui disposent d'installations et d'équipements avancés. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) commence a lancer de nouveaux exercices de défense biologique ainsi qu'à des opérations de désinfection dans tout le pays. Les opérations de nettoyage seront effectuées dans 3 000 sites à travers le pays et 100 sites à Téhéran, a annoncé le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Tous les centres médicaux appartenant aux forces terrestres du CGRI, y compris les hôpitaux de campagne, seront mis en service à pleine capacité pendant l’exercice. Au total, 100 unités des forces terrestres du CGRI opérant dans 10 bases ont été organisées pour mener les opérations de désinfection. Les exercices se dérouleraient en coordination avec le siège national du Ministère de la santé pour la gestion et la lutte contre le coronavirus et conformément aux politiques des forces armées. La manœuvre impliquera toutes les unités du CGRI, les Forces terrestres prenant la tête. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

