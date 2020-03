La visite virtuelle du site historique Béhistoun

Tenant compte de l'épidémie du Coronavirus et les risques auxquels se heurtent actuellement les touristes pour visiter les sites historiques, le ministère iranien du patrimoine culturel, de l'artisanat et du tourisme a inauguré le site "vtour.ichto.ir" permettant aux passionnés de l'histoire d'Iran de visiter virtuellement le site Béhistoun de Kermanshah à l'ouest du pays.

Le bas-relief de Béhistoun qui mesure environ 15 mètres de haut sur 25 mètres de large, a été exécuté sur l’ordre du roi Darius le premier en 521 avant notre ère. Le site de Béhistoun s’étend sur 187 hectares et abrite des vestiges de la période mède et ceux de l’époque achéménide et post-achéménide. Cette inscription de Darius 1er en écriture cunéiforme est en trois langues historiques : le vieux perse, l’élamite et le babylonien.