Coronavirus en Iran: 29 406 cas, 2234 décès, 10 457 guéris

Sur les 29 406 cas avérés en Iran de contamination au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, en février, 2234 sont décédés, 10457 autres patients sont guéris.

L’Iran est l'un des pays le plus touché par la pandémie de Covid-19, mais les sanctions américaines pèsent sur sa capacité à importer du matériel médical.

L'Iran lutte contre la pandémie de coronavirus sous les sanctions les plus sévères jamais imposées par les États-Unis, qui ont été réimposées après que Washington a quitté un accord nucléaire historique soutenu par l'ONU entre Téhéran et les grandes puissances mondiales, y compris la Grande-Bretagne, en 2018. Après avoir quitté l'accord nucléaire historique, Washington a commencé à forcer les autres à respecter sa ligne de sanctions. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont arrêté leurs transactions avec la République islamique, s'inclinant devant les États-Unis.

Fin janvier, les États-Unis et la Suisse ont annoncé le lancement d'une chaîne de distribution de nourriture et de médicaments en Iran. Washington prétend avoir exempté les denrées alimentaires et les médicaments de ses sanctions anti-iraniennes, ce que Téhéran rejette comme un mensonge effronté car les interdictions ont dissuadé plusieurs banques étrangères de faire des affaires avec Téhéran.

L’Iran a écrit aux Nations Unies et à toutes les organisations internationales pour demander la suppression des mesures draconiennes qui ont entravé la lutte du pays contre le coronavirus.

