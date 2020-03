L'Iran soutient le plan de l'ONU sur un cessez-le-feu en Afghanistan

L’Iran se considère comme le partenaire du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, pour déclarer un cessez-le-feu mondial dans toutes les guerres et se concentrer sur la lutte contre les coronavirus qui ont attaqué cruellement tous les êtres humains sans distinction de race, de sexe, d’âge, d’ethnie et de religion, indique le communiqué.

Il a ajouté que l'Iran ayant accueilli des millions d'Afghans au cours des 40 dernières années, il est plus conscient de la situation actuelle en Afghanistan voisin et souhaite que tous les groupes armés du pays prennent une décision courageuse d'accepter un cessez-le-feu national pour créer un environnement sûr de lutte contre les coronavirus et ainsi ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'Afghanistan.

Le ministère des Affaires étrangères a également déclaré que Téhéran souhaitait que le chef de l'ONU, par sa bonne volonté, présente une «initiative spéciale» pour de «solides pourparlers intra-afghans» afin de mettre fin au conflit qui dure depuis des décennies dans le pays.



Le communiqué ajoute: «La République islamique d'Iran se déclare prête à participer aux plans politiques à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies après la mise en place d'un cessez-le-feu national pour résoudre les problèmes en Afghanistan.»

