La puissance des infrastructures mise en valeur dans la lutte contre le COVID-19 (Shamkhani)

Il a fait ces remarques sur son compte Twitter ce jeudi et écrit: «avant la révolution islamique, la République islamique d'Iran était fortement tributaire des services médicaux des pays étrangers, mais après la révolution islamique, le miracle de la puissance des infrastructures du pays est mis en évidence pour faire face à la crise des coronavirus.»



La croissance croissante des hôpitaux et des universités ainsi que l'augmentation du nombre de spécialistes des sciences médicales dans diverses régions du pays sont un atout unique et rare du pays pour défendre la santé des personnes, a noté le plus haut responsable de la sécurité iranien.

Sur les 29 406 cas avérés de contamination au Covid-19 en Iran depuis le début de l'épidémie, en février, 2234 sont décédés, 10457 autres patients sont guéris.

L’Iran est l'un des pays le plus touché par la pandémie de Covid-19, mais les sanctions américaines pèsent sur sa capacité à importer du matériel médical.

