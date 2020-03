L'Iran salue toute initiative mettant fin à la guerre contre le peuple du Yémen

Dans un communiqué publié jeudi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Mousavi, a souligné la proposition du Secrétaire général des Nations Unies de suspendre les combats à travers le monde, y compris au Yémen, pour une plus grande préparation contre les conséquences de la propagation du coronavirus, déclarant: «Le Yémen est au bord de la pire catastrophe humanitaire à la suite d'une guerre dévastatrice.»

L'agression militaire des forces étrangères et le blocus cruel imposé au Yémen par voie aérienne, maritime et terrestre au cours des cinq dernières années ont bloqué les voies d'acheminement de l'aide au peuple opprimé de ce pays, et maintenant, la propagation du coronavirus couplée au manque d'installations minimales et à la détérioration des conditions humanitaires dans ce pays ont fait monter les inquiétudes.

«La République islamique d'Iran salue et soutient la proposition faite par le Secrétaire général des Nations Unies, soulignant que, comme par le passé, elle salue toute initiative conduisant à l'arrêt de la guerre et à la levée du blocus sur le Yémen», a ajouté le porte-parole.

Considérant que le Gouvernement de salut national du Yémen a accueilli favorablement la proposition du Secrétaire général des Nations Unies pour un cessez-le-feu, si cette initiative s'accompagne de mesures pratiques de la coalition à cet égard et de la levée du blocus imposé à ce pays, cela pourrait être une action importante pour empêcher la mort de milliers de personnes innocentes et une étape fondamentale pour ouvrir la porte à l'instauration de la paix et de la stabilité, a noté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

