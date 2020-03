Coronavirus en Iran: le nombre des personnes dépistées s'élève à 50 millions

Le vice-ministre iranien de la Santé, Alireza Raisi a déclaré jeudi que ce processus est en cours dans toutes les provinces, avec une large présence d'experts du secteur de la santé et de 23 000 équipes privées, où plus de 50 millions de citoyens ont été examinés par deux méthodes: l'appel téléphonique (4030) et le système électronique sur le site salamat.gov.ir.



Il a souligné que la chaîne de transmission du virus serait définitivement rompue en restant à la maison.

Le dernier bilan de la flambée épidémique liée au nouveau coronavirus en Iran s'établit à 29 406 cas de contamination et 2234 décès, a annoncé jeudi 26 mars le porte-parole du ministère de la Santé, Kianoush Jahanpour. Sur les 29 406 cas avérés en Iran de contamination au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, en février, 2234 sont décédés, 10457 autres patients sont guéris.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**