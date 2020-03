Défier des sanctions US est «l'impératif moral» (Zarif)

Plus tôt dans la journée, Washington a ajouté cinq organisations ainsi que 15 personnes à ses listes de sanctions, y compris des organisations qui seraient liées au Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran.

«# Covid19 ravage le monde, n'épargnant aucune nation. Même la plus grande économie du monde a besoin d'autres pour l'aider à lutter contre la pandémie, mais refuse de mettre un terme à son # terrorisme économique contre l'Iran. Les États-Unis veulent-ils une «pandémie éternelle»? Impératif moral d'arrêter d'observer les sanctions de l'intimidateur », a écrit Zarif sur Twitter, publiant un titre du journal Wall Street Journal à propos du président américain Donald Trump demandant des fournitures médicales pour lutter contre COVID-19.

Lundi, plusieurs membres du Congrès américain ont signé une lettre au secrétaire d'État Mike Pompeo et au secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, demandant de suspendre les sanctions contre l'Iran, qui est l'un des pays les plus touchés par le COVID-19, avec 29406 cas confirmés et 2234 décès.

