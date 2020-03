L'ambassade d'Iran appelle Tokyo à ignorer les sanctions américaines contre l'Iran

Dans un tweet, ce vendredi, l'ambassade d'Iran au Japon a écrit: «Nous nous attendons à ce que le Japon ignore les sanctions cruelles des États-Unis contre l'Iran et reprenne les échanges économiques normaux entre les deux pays pendant que les Iraniens se battent contre le coronavirus, en signe de solidarité et d'amitié de longue date entre l'Iran et le Japon.»

L'ambassadeur iranien à Tokyo Morteza Rahmani a également écrit dans un tweet vendredi, «La communauté internationale, y compris le Japon, devrait ignorer les sanctions américaines cruelles et unilatérales qui ont mis en danger la santé du peuple iranien et même du monde, et fournir à l'Iran l'accès à du matériel médical pour lutter contre le coronavirus.»



«Le droit d'accès à la santé est l'une des questions les plus importantes des droits de l'homme et toute restriction dans ce domaine viole cet important principe», a-t-il ajouté.

«Heureusement, les autorités de certains pays et organisations internationales ont demandé la levée urgente de toutes les sanctions, y compris les exigences médicales, pharmaceutiques, de laboratoire et autres exigences médicales, compte tenu de ces circonstances internationales particulières sensibles», a noté Rahmani.



Le 20 mars, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a également appelé son homologue japonais à intensifier ses efforts pour lever les sanctions unilatérales imposées à la République islamique par l'administration américaine.

Le ministre iranien a apprécié les aides japonaises à la nation iranienne pour lutter contre le virus, tout en soulignant également les mesures mises en œuvre en Iran pour contenir l'épidémie.



L'Iran a demandé à d'autres pays de ne pas tenir compte des sanctions américaines inhumaines alors qu'il lutte contre la propagation du COVID-19 à travers le pays. Selon la dernière annonce de jeudi, le bilan des décès dus à la nouvelle épidémie de coronavirus, officiellement connue sous le nom de COVID-19, en Iran est passé à 2 234 avec 29 406 cas confirmés et 10 457 récupérés.

Certains pays, comme la Chine et la Russie, ont exhorté les États-Unis à lever les sanctions au milieu de cette flambée, mais aucune réponse officielle de la Maison Blanche n'a encore été annoncée. Pendant ce temps, l'administration Trump a introduit mardi un nouveau cycle de sanctions contre neuf entités iraniennes.

