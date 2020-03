L'Iran dévoilera de nouveaux navires de guerre et de nouveaux équipements maritimes.

Le ministre de la Défense iranien, le général de brigade Amir Hatami, a déclaré vendredi que l'Iran augmenterait la puissance explosive de ses têtes de missiles cette année.



Le haut responsable a ajouté que l'Iran dévoilerait de nouveaux navires de guerre et de nouveaux équipements maritimes.

Le destroyer Dena et le dragueur de mines Shekar seront dévoilés après le nouvel an iranien (à partir du 20 mars) et livrés à la marine de la République islamique d'Iran, a-t-il dit.

Le ministre de la Défense a de nouveau évoqué l'assassinat du lieutenant-général Qasem Soleimani, déclarant que «Nos ennemis essayaient de saper la sécurité de l'Iran. Mais nous avons exercé des représailles, et l'ennemi s'est rendu compte que par des actions par procuration, il ne pouvait pas contester le pouvoir dissuasif de la République islamique d'Iran.»

Les États-Unis ont assassiné Soleimani, le commandant de longue date de l'unité militaire d'élite de la Force Qods iranienne, en janvier, incitant l'Iran à lancer une frappe massive de roquettes sur une paire de bases américaines en Irak, et conduisant des milices basées en Irak à mener des frappes sporadiques sur Bases américaines et zone verte de l'ambassade des États-Unis à Bagdad.

