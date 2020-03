Selon un scientifique iranien détenu aux États-Unis, Ice laissera COVID-19 tuer de nombreux

Le Dr Asgari, professeur en science des matériaux et en génie, a été acquitté en novembre des accusations fédérales de vol de secrets commerciaux liés à son travail universitaire dans une université de l'Ohio. Bien que le gouvernement américain ait perdu sa cause pour toutes les accusations, l'Immigration and Customs Enforcement (Ice) l'a maintenu en détention indéfiniment depuis le procès. Maintenant, il parle du traitement «inhumain» qui pourrait lui coûter la vie.

Il a déclaré au Guardian que son centre de rétention de glace à Alexandrie, en Louisiane, n'avait pas de pratiques de nettoyage de base en place et a continué à faire entrer de nouveaux détenus de tout le pays sans stratégie pour minimiser la menace de Covid-19.

Lors d'un appel téléphonique de l'Alexandria Staging Facility (ASF), il a déclaré qu'il pensait que la seule option sûre serait de fermer l'installation en raison des conditions déplorables. ASF est un site de 400 lits où les gens ne devraient pas être détenus pendant plus de 72 heures, généralement un dernier arrêt avant d'être expulsés.



Il a ajouté que, mais avec les restrictions de voyage et les annulations de vols de Covid-19, Ice a retenu des personnes pendant des jours dans des lits superposés exigus aux côtés de nouveaux arrivants qui pourraient avoir été exposés au virus.

Asgari est arrivé à ASF le 10 mars et a cherché à se «déporter» volontairement en Iran. Ice a refusé de le laisser rentrer chez lui ou d'être libéré temporairement avec sa famille aux États-Unis.

«La façon dont Ice regarde ces personnes n'est pas comme si elles étaient des êtres humains, mais comme des objets dont il faut se débarrasser», a déclaré Asgari, professeur à l'Université de technologie de Sharif, une université publique de Téhéran, ajoutant: «La façon dont ils nous traitent est absolument terrifiante. Je ne pense pas que beaucoup de gens aux États-Unis sachent ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire.»

Asgari a déclaré: «Il n'y avait pas assez de nourriture. Il n'y a qu'un seul repas chaud à 17h et deux petits repas au petit déjeuner et au déjeuner, et aucun moyen d'acheter d'autres aliments. Il y a six douches, et les gens ont du mal à se nettoyer et n'ont pas accès à des vêtements propres.»



Le professeur a déclaré que les conditions dans l'établissement étaient insupportables pour les séjours de longue durée. De nouveaux détenus sont amenés à toute heure, ce qui signifie qu'il est impossible de dormir dans sa nacelle, où il peut y avoir jusqu'à 100 personnes dans des lits superposés dans une seule chambre. Il met du papier toilette dans ses oreilles mais a du mal à se reposer et a maintenant un trouble du sommeil.

Selon Guardian, la situation est particulièrement préoccupante pour Asgari, qui risque de contracter une pneumonie si une infection comme Covid-19 atteint ses poumons. Étant donné les conditions de vie à ASF et le traitement réservé aux détenus, s’il devait y attraper un coronavirus, «je ne pense pas que je survivrais», a-t-il déclaré.



Les avocats ont déclaré que le cas d'Asgari était particulièrement troublant étant donné qu'il n'y avait aucune justification légale ou logique à son maintien en détention.



Il est arrivé aux États-Unis en 2017 avec sa femme et avec des passeports et des visas valides, mais à son arrivée, il a découvert qu'il était poursuivi par le gouvernement américain pour violations présumées de la loi sur les sanctions.

