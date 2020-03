Belgrade illuminé aux couleurs du drapeau iranien

Les responsables locaux de Belgrade ont déclaré qu'ils avaient décidé de décorer les principaux ponts et bâtiments et le Parlement avec des lampes aux mêmes couleurs que des drapeaux de pays tels que l'Italie, la Chine, l'Espagne, l'Iran et la France pour exprimer leur sympathie aux citoyens des pays qui sont aux prises avec la propagation de la maladie.

Le maire adjoint de Belgrade Andreja Mladenovic a déclaré plus tôt que le message de cette action symbolique était de ne pas se rendre et de s'unir pour vaincre le monstre qui a balayé le monde entier.



Jusqu'à présent, les symboles de Belgrade ont été décorés avec les couleurs des drapeaux italien, chinois, espagnol et iranien en signe de sympathie pour les peuples de ces pays.

Sur la base des déclarations publiées par les centres de santé et de traitement serbes, quelque 457 Serbes ont jusqu'à présent été infectés par un coronavirus avec huit décès.

En Iran, le ministère de la Santé a annoncé vendredi 27 mars le décès de 144 personnes supplémentaires contaminées par le nouveau coronavirus, portant le bilan officiel de l’épidémie à 2378 morts dans le pays, l'un des pays les plus touchés au monde. Selon les chiffres du ministère, un total de 32332 cas de contamination a été enregistré depuis le début de l’épidémie, dont 11133 cas en réanimation et 2893 sont en état grave.

