Takht-Ravanchi: Nous espérons que les efforts du SG de l'ONU aboutiront à la levée des sanctions US

Lors d'une conférence de presse en présence des journalistes iraniens auprès des Nations Unies, Dr. Madjid Takht-Ravanchi a déclaré: "Nous sommes en contact avec les responsables de l'ONU et l'OMS. Dr. Zarif aussi a entretenu directement avec le secrétaire général de l'ONU. M. António Guterres avait des discussions avec les autorités américaines au sujet de la lutte contre le Coronavirus et nous espérons que ses efforts aboutiront à la levée des sanctions imposées par les États-Unis contre l'Iran."

"Huit pays membres de l'ONU ont adressé une lettre au secretaire général des Nations Unies en vue de demander la levée des sanctions américaines. Ces pays ont précisé que ces sanctions sont illégales et mettent en cause les normes internationales. Et en outre, dans la condition actuelle, nous avons besoin d'un effort commun et solidaire pour lutter contre la pandémie du Coronavirus.", a ajouté ce haut diplomate iranien.

Le représentant permanant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a affirmé qu'à part de ces 8 pays, certains autres états ont pareillement exigé la levée des sanctions illégalement imposée par la Maison-Blanche contre le peuple iranien. En suivant leur politique de la pression maximale contre l'Iran, les États-Unis se sont isolés de ses alliés et d'autres pays du monde qui appellent à une solidarité internationale pour faire face à la pandémie du Covid-19.

Depuis plusieurs semaines, plus de 190 pays dans le monde entier se trouvent menacé s par la crise sanitaire sans précédent du coronavirus. Dans le monde, le nombre de personnes contaminées atteint 597,458 cas. On compte ce jour, 27,370 morts dans le monde. L’OMS a déjà déclaré que la flambée de Covid-19 constitue une pandémie et une menace contre l'humanité. Les États-Unis sont devenus, hier, le pays le plus touché par le Coronavirus avec 92,932 cas confirmés et 1380 décès.