La Russie: L'épidémie du Coronavirus en Iran s'est aggravée par les sanctions US

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire tenue par vidéoconférence, Maria Zakharova a appelé à la levée immédiate des sanctions anti-iraniennes imposées par la Maison-Blanche.

"L'épidémie du Coronavirus en Iran apparaît être artificiellement produite car le pays subit actuellement des pressions économiques et politiques sans précédent de la part des États-Unis.", a déclaré la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères.

Critiquant les propos irresponsables et anti-iraniens des autorités américaines au cours de ces derniers jours, Zakharova a souligné que ces propos étaient immoraux, contraires aux bienséances et loin des principes juridiques des droits internationaux.

Ces dernières semaines, les autorités russes ont appelé à plusieurs reprises les États-Unis à lever les sanctions anti-iraniennes. La Russie a envoyé aussi des convois d'aide médicale pour soutenir le peuple et le gouvernement iraniens.

Dans le même contexte, le président russe Vladimir Poutine a appelé, lors du sommet G20 tenu par la vidéoconférence, à lever les sanctions anti-iraniennes au temps de la pandémie du Coronavirus et à mettre fin aux guerres économiques.

Le Covid-19 a infecté près de 600,000 dans le monde. En Iran, le bilan du Coronavirus a atteint plus de 32,000 cas diagnostiqués. Plus de 2,300 iraniens ont perdu la vie à cause du Coronavirus.