Iran/Coronavirus : plus de 40 millions de masques produits par le Basij

Le général Gholam-Reza Soleimani s’exprimant ce samedi matin, 28 mars, lors de la cérémonie d'inauguration de l'unité mobile du test de Coronavirus, a déclaré qu'aujourd'hui la principale bataille du peuple iranien est la lutte contre le virus mortel de Covid-19. « Heureusement, la République islamique d'Iran (RII), le ministère de la Santé et le personnel de soin ont fait preuve de leur excellente capacité d'introduire de nouveaux potentiels pour la lutte contre une épidémie biologique.

Se félicitant de la bonne gestion « digne de la fierté » de la République islamique d’Iran parmi les pays du monde, face à la pandémie du coronavirus, le chef de l'organisation iranienne de la Mobilisation populaire (Basij) a déclaré : « Comme le ministre de la Santé l'a confirmé dans ses remarques, la situation est sous contrôle et le virus sera bientôt entièrement endigué si Dieu le veut ».

« Nous avons produit à ce jour plus de 40 millions de masques grâce à l’intervention des forces du Basij, et cela sous la supervision de l’organisation de l’Aliment et du Médicament du ministère iranien de la Santé. Nous avons également assisté à la fabrication de désinfectants et de produits de première nécessité », a-t-il ajouté.

