La lettre conjointe Iran-Russie adressée à l'ONU contre les sanctions US

Cette lettre conjointe appelle à une levée immédiate des sanctions unilatérales qui entravent les efforts des pays dans la lutte contre le Covid-19.

"La Russie était toujours contre les sanctions américaines qui mettent en cause les lois internationales et empêchent le développement économique et social des pays. Tenant compte de la pandémie du Coronavirus, la suppression de tout obstacle sur le chemin de la fourniture des équipements médicaux est d'une importance particulière.", a noté ce communiqué de presse de la diplomatie russe.

"L'administration du Conseil de sécurité des Nations Unies a prévu des mécanismes qui excluent les articles humanitaires de la liste des sanctions. Ces mécanismes devaient fonctionner correctement mais ils étaient ignorés à cause des préoccupations politiques de certains pays.", a précisé ce communiqué du ministère russe des affaires étrangères.

Les États-Unis ont imposé, sur la base de leurs lois extraterritoriales, les sanctions illégales contre les pays comme l'Iran, la Russie, le Venezuela et Cuba.