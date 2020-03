Coronavirus : le dernier bilan en Iran fait état de 2.517 morts

Téhéran (IRNA)- On dénombre désormais 2.517 morts en Iran, annonce le chef du Centre de Relations publiques et d'Information du ministère iranien de la Santé, Kianouch Jahanpour, dans son point de ce samedi 28 mars après-midi. « 35.408 personnes dans le pays ont été définitivement infectées par le virus, et 11.679 ont été rétablies », a-t-il ajouté.

Kianouch Jahanpour faisant part ce samedi dans son point quotidien du dernier bilan sur l’épidémie mortelle de Covid-19 dans le pays et les décès causés par le virus a déclaré : « Après le lancement plan de la mobilisation nationale pour lutter contre le coronavirus, la stratégie adoptée par l'Iran dans la lutte contre cette crise sans précédent sanitaire, plus de 57 millions de personnes se sont inscrites au programme et se sont mis au dépistages volontaire. La stratégie de l'Iran pour lutter contre la Covid-19 implique une augmentation de la rapidité de détection des cas infecté. Simultanément le nombre de laboratoires à l'échelle nationale est passé de 3 à 50 pour atteindre les 70, comme l'avait auparavant annoncé le ministère iranien de la Santé. Selon les derniers chiffres des résultats officiels des laboratoires, publiés au cours des dernières 24 heures, le nombre de nouveaux cas de contamination quotidienne enregistré ce samedi passe à 3.076 ce qui porte à 35.408 le nombre total de personnes infectées dans le pays. De même le nombre quotidien de patients du nouveau coronavirus nouvellement guéris qui sont sortis de l'hôpital après leur convalescence s’élève à 11.679 cas, annonce cette autorité sanitaire. « 139 personnes ont perdu la vie entre vendredi et samedi ce qui porte le nombre total de décès en Iran liés au Coronavirus à 2.517 personnes », a-t-il déploré avant d’ajouter que 32.6 cas se trouvent dans un état « grave ». Le non-respect par les gens des consignes qui sont la clé pour battre l'épidémie, reste toujours l’une des raisons de l’augmentation du nombre de nouveaux cas de contamination, a averti M.Jahanpour. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

