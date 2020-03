IMDb : l’Iranienne Rakhchan Bani Etemad, parmi « les meilleures cinéastes de l’histoire »

Hier vendredi 28 mars, la banque de données cinématographiques d'Internet a rendu hommage aux femmes cinéastes dans une revue vidéo où on peut voir un extrait du film « Tales » (en persan « Ghesse-ha) de madame Bani Etemad.

Née le 3 avril 1954 à Téhéran la réalisatrice et la scénariste iranienne est considérée comme l'une des meilleures cinéastes de l'Iran et se voit comparée à de grands noms de la cinématographie mondiale. Véritable passionaria, elle a brossé, dans ses films, des portraits saisissants des femmes iraniennes, mettant en exergue leur dignité et leur courage. Ses œuvres fondent une chronique de l'Iran actuel et de son évolution sociale.

Rakhchan Bani Etemad possède une licence en réalisation de films.

Les cinéastes qui figurent dans ce classement de la IMDb travaillent depuis 1896 et ont réalisé de nombreux films. Parmi lesquelles on peut citer Barbra Streisand, Sofia Coppola, Jodie Foster, Mary Lambert, Miranda Efron, Sarah Polley, Angelina Jolie, Greta Groening, Lulu Wang, Meryl Streep et bien d'autres représentantes d’autres pays du monde.

IMDb restitue un grand nombre d’informations concernant les films, les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes et toutes personnes et entreprises intervenant dans l’élaboration d’un film, d’un téléfilm, d’une série télévisée ou d’un jeu vidéo. L’accès aux informations publiques est gratuit. Un service payant, IMDbPro, donne accès aux informations supplémentaires susceptibles d’intéresser les professionnels. Créé le 17 octobre 1990 par l'Anglais Col Needham, c’est un site visité, en 2010, par plus de 57 millions d’usagers uniques chaque mois2, au 39e rang des sites les plus visités au monde3. Il appartient depuis 1998 à Amazon.