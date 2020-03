Les universitaires internationaux: Levez les sanctions anti-iraniennes

L'institut canadien pour la Paix et la Diplomatie, a publié samedi une lettre ouverte signée par plus de 570 personnalités académiques, chercheurs et chefs d'ONG demandant la levée des sanctions anti-iraniennes. Parmi les signataires de cette lettre, il y a des grandes figures internationalement réputées, en particulier Noam Chomski, le linguiste et philosophe américain et professeur de MIT.

Ces universitaires et actifs sociaux ont déclaré dans le cadre de cette lettre:

" Cette semaine, les infections confirmées du Covid-19 ont dépassé 586,000 cas dans le monde et les morts dans le monde ont dépassé 26,800, alors que l'épidémie continue de se propager au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Selon l'OMS, les décès dans le monde ont triplé tandis que les cas mondiaux ont plus que doublé au cours de la semaine dernière.

L'Iran est l'un des pays les plus durement touchés par la pandémie, avec plus de 2300 décès dus au Covid-19. L'Iran est également le seul pays en pleine lutte contre le Coronavirus qui est soumis à de sévères sanctions économiques.

En 2018, l'administration Trump a imposé des sanctions unilatérales contre l'Iran et mis en œuvre une politique de pression maximale contre ce pays après s'être retiré du JCPOA en violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Les rapports de la société civile iranienne, d'organisations d'aide internationale et de groupes des droits humains, dont Human Rights Watch, montrent que les sanctions américaines ont gravement affecté l'accès des Iraniens à l'équipement médical et aux médicaments essentiels.

Ces dernières semaines, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et le Pakistan ont demandé aux États-Unis d'assouplir les sanctions contre l'Iran pendant cette pandémie mondiale sans précédent. Mais l'administration Trump a ignoré ces demandes et a imposé encore plus de sanctions anti-iraniennes.

Nous pensons qu’il est non seulement injuste de laisser le peuple iranien seul face à cette crise mondiale, mais c’est en effet une violation des droits légitimes des Iraniens à la santé et à l’accès aux soins médicaux. En outre, nous pensons que cette pandémie est une menace mondiale et donc le Coronavirus peut être vaincu à condition que tous les pays et toutes les personnes se réunissent et se soutiennent mutuellement.

Par conséquent, nous, soussignés, appelons tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à agir conformément au droit international et à la résolution 2231 et à soutenir le peuple iranien dans sa lutte contre cette pandémie mondiale.

Nous exhortons également les législateurs américains à faire pression sur l’administration Trump pour qu’elle lève immédiatement toutes les sanctions, y compris les sanctions financières, qui entravent les efforts de l’Iran dans la lutte contre le Coronavirus."