Covid-19 : l’Iran enregistre 12.391 patients guéris

Téhéran (IRNA) - Le chef du Centre de Relations publiques et d'Information du ministère iranien de la Santé a annoncé que jusqu'à présent, 38.309 personnes dans le pays ont été définitivement infectées par le virus mortel de Covid-19,2.640 personnes sont décédées à cause de cette maladie et 12.391 autres ont été rétablies.

Le ministère de la Santé vient d’établir comme à l’accoutumé, un bilan chiffré du nombre de personnes malades, hospitalisées, guéries, ou mortes du Covid-19. Dans son point de presse télévisé quotidien de ce dimanche 29 mars, Kianouche Jahanpour, a fait état de 2.901 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus entre samedi et dimanche. L’Iran totalise ainsi 38.309 cas. Cette autorité sanitaire note également que jusqu’à présent 12.391 personnes dans notre pays ont été guéries de la Covid-19 et ont quitté l’hôpital après leur convalescence. L’Iran déplore toujours de nouveaux décès. L’épidémie a fait en 24 heures 123 nouveaux morts ce qui porte à 2.640 morts le bilan officiel des disparus du coronavirus. « 3.467 patients sont dans un état grave », a-t-il ajouté.