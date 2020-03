Coronavirus: l'IMIDRO investit 30 millions de dollars pour importer 11 millions masques

Lors d'une interview accordée au journaliste de l'IRNA, le directeur économique de l'Organisation iranienne du développement et de la rénovation des mines et de l'Industrie minière a déclaré que l'IMIDRO va importer 9 millions masques chirurgicaux et 2 millions masques N95 en vue d'assurer la protection des médecins et des infirmiers dans les hôpitaux iraniens.

Amir Sabbagh a annoncé qu'une partie de cette importation est déjà livrée aux universités iraniennes des sciences médicales à travers le pays.

Le directeur économique de l'Organisation iranienne du développement et de la rénovation des mines et de l'Industrie minière a également annoncé qu'à la suite de la demande du ministère iranien de la santé, l'IMIDRO va financer aussi l'importation des vêtements de protection d'infirmiers, de l'alcool médical et d'autre matériels nécessaires dans la lutte nationale contre le Covid-19.

L'Organisation étatique IMIDRO pilote le développement du secteur des mines et des industries minières en Iran. Ce groupe économique tellement actif dans le développement durable et dans les engagements humanitaires se trouve dans la liste des structures économiques iraniennes injustement sanctionnées par les États-Unis.