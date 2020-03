Téhéran (IRNA)-Au total, depuis le début de la propagation du nouveau coronavirus en Iran, 41.495 cas d’infection ont été recensés et testés définitivement positifs. Le taux de mortalité s’élève à 2.757 personnes et 13.911 cas d’infection ont guéri du covid-19, annonce le chef du Centre de Relations publiques et d'Information du ministère iranien de la Santé, Kianouch Jahanpour, dans son point quotidien télévisé, ce lundi 30 mars.

Il a poursuivi: « Nous sommes heureux que jusqu'à présent 13.911 patients ont été rétablis et ce processus se poursuit ». Au total, la maladie a emporté 2.757 personnes en Iran dont 117 en 24 heures, déplore cette autorité sanitaire. « 3.511 patients se trouvent dans un état critique », a-t-il encore déclaré avant d’ajouter qu’à ce jour, plus de 63 millions de personnes ont participé à l’auto-dépistage du coronavirus sur le site salamat.gov.ir.