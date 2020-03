11,800 tonnes de produits plastiques exportés par la province Chaharmahal et Bakhtiyari

Ce responsable économique de la province Chaharmahal et Bakhtiari a annoncé que ces produits sont exportés en particulier vers les pays européens comme la Roumanie et la Suède ainsi que vers les pays arabes tels que le Liban, l'Irak et le Koweït.

D'après ce rapport la province Chaharmahal et Bakhtiyari fabrique annuellement plus de 14,000 tonnes de produits plastiques comme la nappe, le sac, le sachet, le paquet et le gant.

Les granulés plastiques utilisés dans la fabrication de ces produits proviennent des centres pétrochimiques iraniens au sud d'Iran.

Les usines de fabrication des produits plastiques et polyéthylènes de cette province sont majoritairement basées dans la cité industrielle de Shahrekord.

La province Chahrmahal et Bakhtiyari, avec une population de plus d'un million d'habitants et d'une surface de 16,332 kilomètres carrés, se trouve à l'ouest de la province Ispahan. Cette province dispose de 21 zonez industrielles. Bien que l'économie de Chaharmahal et Bakhtiyari se base plutôt sur l'agriculture mais cette province abrite aussi les différentes industries de la fabrication d'acier, de ciment, de plâtre, de tissu, et d'électroménagers.