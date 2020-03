Lutte anti-Arrogance et anti-sioniste: l’Iran, un modèle à suivre

Le 12 Farvardine (Journée de la République islamique d’Iran), est un jour qui marque la réalisation historique d’une devise populaire, appartenant à la brave et héroïque nation musulmane de l’Iran : «Indépendance, liberté et République islamique».

Cette journée est la manifestation de la volonté nationale des Iraniens de couper court aux ingérences des malveillants extérieurs et intérieurs, au service de l’Ordre de l’Arrogance et de l’ancien régime despotique de Pahlavi, pour obtenir leur indépendance via l'auto-détermination.

Aujourd'hui, l’Ordre sacré de la République islamique d’Iran, qui est basé sur les directives de l’Islam noble et les instructions du grand Prophète Mohammad (SAW) ainsi que l'école de l'imam Khomeyni, Père-fondateur de la RII, est devenu un modèle inégalé et efficace à suivre pour contrer et combattre l'Arrogance mondiale, à sa tête l'impérialisme américain et le sionisme international.

Aujourd'hui, la nation iranienne reste, grâce à sa révolution unique, une source d’inspiration pour d'autres nations et gouvernements indépendants et épris de la liberté dans le monde, en particulier pour les pays islamiques.

Lors d'un référendum historique de deux jours tenu les 30 et 31 mars 1979, plus de 98,2% des Iraniens éligibles ont voté «oui» pour l'établissement d'une république islamique dans le pays. C'était désormais la devise populaire marquant les jours qui ont suivi la Révolution islamique de 1979: «Indépendance, liberté et République islamique» à chaque coin du pays. Depuis lors, le pays célèbre chaque année le 12 Farvardin (qui tombe cette année le 31 mars) en tant que Jour de la République islamique. La Révolution islamique, dirigée par le feu Imam Khomeiny (Que sa demeure soit au Paradis), a abouti au renversement du régime dictatorial de Pahlavi et à la fin des 2500 ans de règne monarchique en Iran.

Depuis cette date, l’Iran célèbre cet événement le 12 farvardin, qui est ainsi un important jour férié national.