3.000 ONG iraniennes de la Jeunesse demandent à l’ONU l’arrêt des sanctions américaines

Téhéran (IRNA)-Dans une missive datée du 29 mars, à l’adresse du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, 3.000 ONG iraniennes de la Jeunesse, ont demandé l’intervention de l’ONU pour mettre fin aux sanctions américaines contre l’Iran dans la conjoncture sensible et difficile actuelle où le pays fait face à une crise sanitaire hors norme provoqué par le nouveau coronavirus, annonce le vice-ministre iranien des Affaires de la jeunesse du ministère des Sports et de la Jeunesse, Mohammad Mahdi Tond Gouyan.