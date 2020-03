Les USA en tête de la catastrophe sanitaire du coronavirus : Trump concrétise son « America First »

Téhéran (IRNA)-Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, soulignant que le slogan électoral « Les Etats-Unis d’abord » de Donald Trump, n'a été réalisé que dans l’actuelle catastrophe à laquelle est confronté le peuple américain, a déclaré : « Les trillions de dollars dépensés pour se mêler du Moyen-Orient pourraient être dépensés pour le peuple américain et empêcher un tel jour où on voit le personnel soignant états-unien en pleur, l’utilisation des sacs poubelles en guise de blouse de protection et les cris et les plaintes chez les patients atteints du Covid-19 ».

Seyyed Abbas Mousavi, réagissant aux allégations interventionnistes et haineuses du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, et celles du porte-parole du département d’Etat, sur l’action de l’Iran dans la lutte contre l’épidémie du coronavirus, a indiqué : « Ces déclarations à des fins politiques ne visent qu'à duper l'opinion publique mondiale et découle de la nature violente du régime incitateur à la haine américain». Dans son premier discours de politique étrangère, le candidat milliardaire a pris pour mot d’ordre le nom d’un mouvement isolationniste aujourd’hui discrédité : « América First ». Les États-Unis ont décroché le sombre titre de pays avec le plus d'infections à coronavirus et ont signalé une augmentation record du chômage.