Etre contaminé deux fois par le Covid-19 : « aucun cas » en Iran

S’exprimant à l’occasion d’un point de presse, via la vidéo-conférence, ce mardi 31 mars, cette autorité sanitaire iranienne a déclaré qu’aucun cas de réinfection n’a été rapporté en Iran.

Action conjointe des pays pour lutter contre le coronavirus



« Quand il s’agit d’une pandémie, l'action et la responsabilité communes sont le seul moyen de s'en débarrasser à l’échelle mondiale », a insisté M.Jahanpour.

« D'autre part, les restrictions et les différends opposant certains pays doivent être abandonnés en cette période sensible de la lutte contre la maladie mortelle », a-t-il précisé avant d’appeler à « une réponse collective » et à un engagement à l’échelle mondiale sous l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) face à cette crise sanitaire et ses impactes néfastes.