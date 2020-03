La communauté scientifique iranienne préoccupée par le sort du chercheur Sirous Asgari détenu aux USA

Selon les Relations publiques de l'Université de technologie de Sharif, le Dr Cyrus Askari qui a effectué d'importantes recherches et réalisations scientifiques dans le domaine de la métallurgie, a été arrêté sous prétexte de violer les sanctions américaines, à son entrée aux Etats-Unis, où il avait ses études en doctorat. Acquitté de cette accusation par les tribunaux américains quelques mois plus tard, il a de nouveau été arrêté sous prétexte de présence illicite sur le sol américain, et mise en prison où des conditions sanitaires de détention étaient déplorables.