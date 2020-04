Les exportations de marchandises depuis la zone franche d'Arvand dépassent un milliard de dollars

S’exprimant à l’occasion d’une interview accordée mardi 31 mars à l’IRNA, Seyyed Ali Mousavi a poursuivi: « L'année dernière, la zone franche d'Arvand a produit 70 millions de dollars de produits chimiques, plus de 75 millions de dollars dans le secteur de la pêche et 30 millions de dollars dans celui d'acier soit plus de 220 millions de dollars d’exportations au total vers l’étranger ».

Il a déclaré que les exportations de marchandises depuis la partie continentale de la zone franche d'Arvand au sud de l’Iran, ont été estimées à 1 milliard de dollars pour l’année civile écoulée.

Il a souligné l'attraction de 2investisseurs étrangers dans la zone franche d'Arvand dans le secteur chimique et les industries High tech.

La zone franche d'Arvand, d'une superficie de 37.400 hectares au nord-ouest du golfe Persique, comprend les villes d'Abadan, Khorramchahr et Minouchahr (île Minou) au sud de l’Iran, et est située entre les deux rivières Arvand et Karoun.

Cette région revêt une importance particulière en raison de son voisinage avec l’Irak et le Koweït et de ses capacités appropriées pour les échanges commerciaux telles que l’accès facile au transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.