Deuxième satellite de l'Université iranienne des Sciences et de la Technologies dévoilé

Téhéran (IRNA)- « Poursuivant ses coopérations, débutées depuis l’année dernière, avec l'Agence nationale spatiale, l’Université des Sciences et de la Technologie, doit construire et livrer son deuxième satellite local d’ici 6 mois », a déclaré le chef de l'Université iranienne des Sciences et de la Technologie, Jabbar Ali Zakeri.

Dans le cadre d'un contrat de deux ans, l'Université a travaillé en étroite collaboration avec l'Agence spatiale iranienne pour construire un premier satellite que nous avons livré. Le deuxième satellite est également en phase de construction, que nous livrerons dans six mois. À la veille du 41ème anniversaire de la victoire de la Révolution islamique de 1979, le satellite 100% local de Zafar, construit par des scientifiques iraniens, a été lancé, le 10 février dernier, mais n'a pas pu atterrir en orbite faute de vitesse appropriée, et s'est écrasé dans l'océan Indien.