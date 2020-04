Coronavirus/Sanctions : message de sympathie du peuple japonais aux Iraniens

Pékin (IRNA)- Un groupe japonais d'iranologues, d’étudiants et de passionnés de l’art et de la culture iraniens, ont envoyé des messages au service culturel de l'ambassade d'Iran à Tokyo, manière d’exprimer leur solidarité avec la double peine de l’Iran : le coronavirus et les sanctions américaines.

Dans ces message de solidarité (vidéos, son, textes, photos, dessins …), un grand nombre de personnalités et de fans au Japon passionnés de l’Iran ont sympathisé avec le peuple iranien impliqué dans l'effort national de lutte contre le coronavirus et ont appelé à la levée des sanctions inhumaines et unilatérales américaines contre la nation iranienne. « Soyez fort Iran », « Vaincre Corona », « Bonne année » et « Nous apprenons des Iraniens à être forts », font partie des messages envoyés par les milieux culturel, artistique, scientifique, universitaire et … japonais à l’adresse de la nation iranienne.