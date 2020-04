Les actions US en Irak conduisent à une « situation catastrophique » dans la région, avertit Téhéran

Le porte-parole du ministère iranien des A.E. Abbas Moussavi réagissant à la présence militaire américaine en Irak et aux nouveaux agissements « dangereux » des Etats-Unis dans ce pays, a déclaré : « Alors que le Secrétaire général de l'ONU et la communauté internationale insistent pour mettre un terme aux tensions et aux actions conflictuelles, provocatrices et belliqueuses, en cette période de crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus, ces agissements américains sont contraires aux exigences officielles et déclarées du gouvernement, du parlement et du peuple irakiens et peuvent créer des tensions régionales et conduire à une instabilité porteuse de catastrophe ».

Le porte –parole de la diplomatie iranienne a appelé les forces américaines à respecter les aspirations légitimes du gouvernement et du peuple irakiens qui réclament unanimement le retrait des forces US de leur pays et à éviter une escalade des tensions dans une région déjà instable.