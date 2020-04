Nowrouz 2020 : les Iraniens organisent un « Sizdah Be Dar » tout à fait différent

Téhéran (IRNA)- Soucieux de leur santé et de celle de leurs compatriotes, les Iraniens ont vécu autrement cette année la « journée de la nature » ou « Sizdah Be Dar », une tradition vivante depuis les millénaires et qui est l'occasion de grands pique-niques en pleine nature en famille et entre amis. En restant à la maison pour vaincre le coronavirus les Iraniens ont fait de cette journée un consensus national.

« Sizdah Be Dar » ou comme on l’appelle dans le calendrier officiel iranien après la Révolution islamique, « La Journée de la Nature », « est une fête traditionnelle iranienne célébrée treize jours après Nowrouz, le nouvel an persan. Signifiant littéralement « treizième dehors » –, il s’agit d’jour festif célébré à l'air libre, dans une ambiance joyeuse qui passe à pique-niquer en famille ou entre-amis. Alors que l’ombre de la crise sanitaire est toujours là, le nouveau coronavirus mortel a une fois de plus joué les trouble-fêtes en Iran en sapant les célébrités de cette journée qui viennent de la croyance des anciens Perses. Cette année dans un contexte inédit et surréaliste, les Iraniens bien plus préoccupés par la crise sanitaire que par tout autre chose, ont manifesté un geste fort pour la lutte contre le coronavirus en restant à la maison. Bien que le spectacle printanier est de retour... plus beau que jamais ! Mais le confinement n'est pas propice pour profiter du beau temps en plein air. Il faut absolument rester chez soi, ont exigé les autorités.