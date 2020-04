Evolution de la propagation du coronavirus : la tendance en baisse, confirme le Président Rohani

S’exprimant ce mercredi premier avril lors d’une réunion du cabinet, Hassan Rohani évoque la « Journée de la Nature », qui est une fête traditionnelle iranienne célébrée treize jours après la fête de Nowrouz, le nouvel an persan, pour dire : « Chaque année, les gens sortaient le jour de « Sizdah Be Dar » et célébraient la fin des vacances de Nowrouz en pleine nature profitant de l’air libre printanier, mais cette année, ils ont choisi la maison et le confinement pour leur santé et le bien-être de leurs compatriotes bien-aimés, et l’ont reporté à une autre date appropriée ».

« Nous devons remercier, a poursuivi Hassan Rohani, ce bon peuple et le saluer pour avoir suivi toutes les recommandations sanitaires. Si nous constatons aujourd'hui une tendance à la baisse de cette maladie dangereuse dans la plupart des provinces du pays , et cela grâce au soutien de la population », s’est-il félicité.

Faisant référence à la fermeture de centres touristiques, d'écoles et d'universités en Iran, le président a déclaré: « Les déplacements des gens en train ont diminué de 94%, des bus de 75%, des avions de 70% et ont assiste cette année, à une réduction moyenne de 80% des voyages pendant les vacances du Nouvel An ( Nowrouz ) et cela dès les premiers jours de la fête ».

Jusqu'à présent, 47.593 personnes ont été définitivement infectées par le coronavirus en Iran, 3.036 sont mortes du virus et 15.473 se sont rétablies, annonce le chef du Centre de Relations publiques et d'Information du ministère iranien de la Santé, Kianouch Jahanpour, dans son point quotidien télévisé, ce mercredi premier avril.