Le Covid-19 emporte 124 autres vies en Iran

Téhéran (IRNA)-Le nouveau coronavirus a continué entre mercredi et jeudi sa course cruelle en emportant 124 autres vies en Iran. « Jusqu'à présent, 50.469 personnes dans le pays ont été définitivement infectées par le Covid-19 et avec 124 nouveaux décès déclarés en 24 heures le nombre total des disparus s’élève à 3.160 personnes, annonce le chef du Centre de Relations publiques et d'Information du ministère iranien de la Santé, Kianouch Jahanpour.

S’exprimant à l’occasion de son intervention journalière à la télévision, ce jeudi 2 avril, Kianoush Jahanpour fait le point sur les dernières évolutions liées à l’épidémie du nouveau coronavirus en Iran et déclaré : « Depuis hier après-midi (le premier avril) et selon des critères de diagnostic définitifs, 2.875 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 ont été identifiés, portant désormais à 50.468 le nombre total de cas dans notre pays ». De même, un total de 16.711 patients infectés par le nouveau coronavirus étaient heureusement sortis de l'hôpital après leur rétablissement et ce processus se poursuit, annonce toujours cette autorité sanitaire aujourd’hui. M.Jahanpour a ajouté: « Malheureusement, au cours des 24 dernières heures, 124 patients du coronavirus sont décédés dans le pays et le nombre total de morts est passé à 3.160 dans le pays ». Selon le chef du Centre de Relations publiques et d'Information du ministère de la Santé, 3.956 patients sont en état grave de cette maladie ». En plus le taux de la participation au dépistage virtuel du coronavirus sur le site salamat.gov.ir lancé par le ministère de la santé a atteint 69 millions de personnes, a-t-il poursuivi.