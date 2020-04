Covid-19: approbation d’une aide d’urgence de 500.000 dollars par l’OFID pour l’Iran (Ministère de l’Economie)

Selon le service des Relations publiques et de l’Information du ministère, cette aide financière sera fournie par le biais de l'Organisation mondiale de la santé pour acheter et distribuer du matériel médical et des fournitures d'urgence aux hôpitaux iraniens.

Cette assistance financière de 500 000 $ approuvée par le Fonds de l'OPEP pour le développement mondial (OFID) a été effectuée pour soutenir les efforts de l’Iran dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. L’OFID avait déjà fourni une assistance similaire à l’Iran lors des inondations dévastatrices de 2019.

