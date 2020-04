Coronavirus : le président du Parlement iranien, testé positif

Conformément aux instructions des médecins, le ministre demeurera en quarantaine et se retrouve donc astreint à l’isolement et devrait donc assurer ses fonctions en télétravail tout en combattant le virus.

Mardi 31 mars, un porte-parole du Présidium du parlement iranien a annoncé que sur 100 membres du Parlement dépistés, les résultats des tests de 23 d’entre-eux étaient positifs.

Le nouveau coronavirus a continué entre mercredi et jeudi sa course cruelle en emportant 124 autres vies en Iran. « Jusqu'à présent, 50.469 personnes dans le pays ont été définitivement infectées par le Covid-19 et avec 124 nouveaux décès déclarés en 24 heures le nombre total des disparus s’élève à 3.160 personnes, annonce le chef du Centre de Relations publiques et d'Information du ministère iranien de la Santé, Kianouch Jahanpour.