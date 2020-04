Coronavirus : l'AIEA envoie deux appareils de test rapide en Iran

Dans une interview accordée à des journalistes jeudi 2 avril, Kazem Gharib Abadi a ajouté: « En plus de ces deux appareils, l'équipement de protection individuelle des utilisateurs de l'appareil, l'équipement lié à la mise en marche, à la mise à niveau et au calibrage, et les kits de détection spéciaux qui utilisent trois techniques à cette fin seront également envoyés ».

Le nouveau coronavirus a continué entre mercredi et jeudi sa course cruelle en emportant 124 autres vies en Iran. « Jusqu'à présent, 50.469 personnes dans le pays ont été définitivement infectées par le Covid-19 et avec 124 nouveaux décès déclarés en 24 heures le nombre total des disparus s’élève à 3.160 personnes, annonce le chef du Centre de Relations publiques et d'Information du ministère iranien de la Santé, Kianouch Jahanpour.