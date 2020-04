Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 2020 : la Tour Azadi de Téhéran en bleu

L’autisme est un trouble neuro-développemental (et non une maladie), qui toucherait une personne sur cent dans le monde. Il se caractérise par une altération de la capacité à établir des interactions sociales et à communiquer, une tendance à répéter certains comportements et/ou discours, une intolérance plus ou moins marquée au changement, des réactions sensorielles particulières (auditives, visuelles, cutanées…).

Il est préférable de parler de troubles du spectre de l’autisme plutôt que « d’autisme » de manière générale, pour souligner le fait que les personnes touchées sont différentes les unes des autres dans le degré d’atteinte de leurs capacités.

Quant aux symptômes il y a trois niveaux de gravité 1, 2 et 3 et chacun reflétant un niveau différent de soutien dont quelqu'un peut avoir besoin. Par exemple, les personnes atteintes d'autisme de niveau 1 présentent des symptômes légers et peuvent ne pas avoir besoin de beaucoup de soutien. Les personnes atteintes d'autisme de niveau 2 ou 3 présentent des symptômes modérés à graves et ont besoin d'un soutien plus important.