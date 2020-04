Coronavirus/Iran : 134 nouveaux décès portant le bilan à 3.294 morts

Téhéran (IRNA)-Selon le dernier bilan fourni par le chef du Centre des Relations publiques et d'Information du ministère iranien de la Santé, Kianouch Jahanpour, ce vendredi, jusqu'à présent, 53183 personnes dans le pays ont définitivement contracté le coronavirus, et 3.294 personnes en sont mortes et 17.935 personnes se sont rétablies.

Jusqu'à vendredi après-midi 3 avril, le coronavirus a définitivement touché 53.183 personnes en Iran, dont 3.294 sont décédées tandis que plus de 17.935 autres sont guéries, rapport Kianouch Jahanpour dans son point télévisé journalier. L'Iran a enregistré, vendredi, 134 nouveaux décès dus au coronavirus en seulement 24 heures, ce qui porte malheureusement le bilan à 3.294 morts. « 4.035 patients se trouvent dans un état critique », a-t-il déclaré. En plus le taux de la participation au dépistage virtuel du coronavirus sur le site salamat.gov.ir lancé par le ministère de la santé a atteint 69 millions de personnes, a-t-il poursuivi avant d'encourager le peuple à y prendre part massivement. M.Jahanpour a déclaré que la ligne téléphonique 4030 est désignée pour obtenir un test de dépistage du coronavirus avant d'appeler les Iraniens de répondre aux appels et de coopérer avec les forces sanitaires chargées de cette mission. Les forces infatigables du ministère de la Santé sont également au service des Iraniens, chaque heure, à décrocher leur téléphone pour appeler le 4030, le numéro d'urgence dédié au coronavirus.