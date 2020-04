Gestion du Covid 19 : conférence en ligne du groupe de travail de l'Union internationale des chemins de fer

Téhéran (RNA)-La troisième conférence Web du groupe de travail spécial pour la gestion du Covid-19 de l'Union internationale des chemins de fer (UIC) s’est tenue avec la participation de représentants des chemins de fer de divers pays membres du groupe spécial, y compris la République islamique d'Iran, la France, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, la Russie, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, la Communauté des chemins de fer et des compagnies d' infrastructure (CER)et … . Cette réunion virtuelle avait pour objectif de partager des solutions et des actions des pays membres pour la lutte contre le virus mortel et échanger les expériences des pays à cet effet.

Lors de ce web conférence, François Davenne, directeur général de l'UIC, a appelé à une coordination entre les États membres pour lutter contre le coronavirus et a remercié tous les membres de l'Union pour leur participation à cette réponse collective mondiale face au virus mortel. À la suite des efforts considérables déployés par les Chemins de fer iraniens pour empêcher la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus et de la participation active de l’Iran au groupe de travail spécial pour la gestion du Covid-19, François Davenne, a officiellement remercié et apprécié l’action de la partie iranienne, lors de la correspondance du 26 mars 2020. A noter que l’Iran assume également la direction du bureau régional (Moyen-Orient) de l’UIC dont le siège principal est à Téhéran. Le directeur des chemins de fer iraniens, en plus d'être membre du conseil d'administration de l'Union, est également vice-président de l'assemblée régionale de l’UIC des chemins de fer du Moyen-Orient.