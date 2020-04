Le maire de Téhéran explique les effets paralysants des sanctions sur la lutte contre COVID19

Dans un article publié samedi sur The Guardian, Hanachi a écrit: «Pour beaucoup d'entre nous, administrateurs urbains en Iran, l'attaque du coronavirus a souligné un fait important de la vie: aucune ville ou nation ne peut être indifférente aux crises mondiales, même en recoins les plus reculés de notre monde.»



En effet, les critères de la bonne gouvernance au cours du siècle dernier ont été de «penser global, agir local», nous devons aujourd'hui penser et agir à la fois localement et globalement, a-t-il ajouté.

Le maire de Téhéran a noté que «malheureusement, l'étroitesse d'esprit qui a dominé la politique de divers pays ces dernières années ne s'est pas dissipée.Au contraire, ceux qui ont préconisé de façon agressive la poursuite à tout prix d’intérêts nationaux étroitement définis doublent. Les conséquences de cette attitude sont nombreuses. »



Hanachi a déclaré qu'il est sans aucun doute qu'«il y a des choses qui pourraient faire différemment, comme tous les pays du monde, nous fonctionnons dans le contexte du régime de sanctions le plus extrême de l'histoire».

«Les sanctions américaines interdisent non seulement aux entreprises et aux particuliers américains de faire du commerce licite avec leurs homologues iraniens, mais étant donné que les sanctions sont extraterritoriales, tous les autres pays et entreprises sont également intimidés pour s'abstenir de faire des affaires légitimes avec les Iraniens, même la vente de médicaments. »



En conséquence, Hanachi a écrit: «La capacité de mes collègues et moi à fournir les infrastructures sanitaires, logistiques et autres nécessaires pour lutter contre la maladie a été considérablement réduite. Nous subissons chaque jour cette perte, et elle peut être comptée chez des personnes qui ne seraient pas mortes. »

Selon lui, un comportement injuste envers l'Iran est né de la politique d'un pays - les États-Unis - dont l'administration au pouvoir ne semble pas donner la priorité à ses propres intérêts nationaux, mais plutôt aux intérêts étroits d'un parti au pouvoir.



«Le résultat de ces politiques et comportements irresponsables ne se limite pas à l'Iran; ils ont également fait du tort au public américain. »

En effet, le refus de l'administration Donald Trump d'arrêter sa guerre économique contre l'Iran entrave directement nos efforts pour lutter contre un virus qui ne connaît pas de frontières, a-t-il écrit en demandant que «Est-il dans l'intérêt national des États-Unis que la pandémie de coronavirus devienne permanente?»



Notant que «la voie vers la poursuite des intérêts nationaux n'est pas distincte ou contraire à celle des intérêts mondiaux et de la responsabilité internationale», Hanachi a exhorté les dirigeants mondiaux et les politiciens à parvenir à une compréhension collective de la question afin de mieux affronter la nouvelle crise mondiale.

Le maire de Téhéran a noté que «d'égale importance, il faut reconnaître que tant que le consensus général dans la politique internationale ne va pas activement vers la réduction de l'injustice et

l'inégalité au-delà des frontières nationales et raciales, les crises mondiales continueront de mettre en danger aveuglément tous les pays du monde. »



«Le monde ne peut pas continuer comme ça. Si les dirigeants mondiaux ne saisissent pas l'occasion d'embrasser le changement, nous continuerons tous à rester très vulnérables aux maladies transmissibles, aux catastrophes environnementales, au réchauffement climatique, au terrorisme, à l'extrémisme violent et à d'autres menaces communes », a-t-il conclu.

